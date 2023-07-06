У Харківській області під час виконання польових робіт трактор підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Водія госпіталізували з тяжкою травмою.

Про це повідомляє ДСНС України.

«6 липня під час виконання польових робіт тракторист натрапив на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував. Подія трапилась біля села Курулька Барвінківської громади», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху водій отримав мінно-вибухову травму. Його госпіталізували до лікарні.

Окрім того, у селі Довгеньке Куп’янського району стався нещасний випадок, пов’язаний з вибухом вибухонебезпечного предмета, внаслідок чого постраждав 15-річний підліток.

Хлопець разом з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його у багаття, внаслідок чого відбувся спалах та потерпілий отримав опіки полум’ям 1-2 ступені обличчя, обох рук, грудної клітини та обох ніг (45-48%). Його було доставлено до міської лікарні Харкова.

Нагадаємо, 10 червня в селі Благодатне, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.