На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та дівчинка. Ще одну жінку у шоковому стані передали медикам.
Про це повідомили у ДНСН України.
Як зазначається, на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.
До місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт. Ворохта.
Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані супроводили до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передали медикам.
Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.
Нагадаємо, що влітку 2021 року в індійському місті Джайпур від удару блискавки загинули щонайменше 11 людей. Ще більше – отримали поранення.
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На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та дівчинка. Ще одну жінку у шоковому стані передали медикам.
Про це повідомили у ДНСН України.
Як зазначається, на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.
До місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт. Ворохта.
Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані супроводили до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передали медикам.
Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.
Нагадаємо, що влітку 2021 року в індійському місті Джайпур від удару блискавки загинули щонайменше 11 людей. Ще більше – отримали поранення.