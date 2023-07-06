На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та дівчинка. Ще одну жінку у шоковому стані передали медикам.

Про це повідомили у ДНСН України.

Як зазначається, на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.

До місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт. Ворохта.

Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані супроводили до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передали медикам.

Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.

Нагадаємо, що влітку 2021 року в індійському місті Джайпур від удару блискавки загинули щонайменше 11 людей. Ще більше – отримали поранення.