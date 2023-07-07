Збройні сили України уразили склад боєприпасів російських окупантів та район зосередження ворога.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що вночі 6 липня Росія завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 10 крилатих ракет «Калібр», сім з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил, три ракети «Калібр» влучили по місту Львів.

— Внаслідок російських терористичних атак на Львів, на жаль, є п’ять загиблих мирних людей та понад 35 - отримали поранення різного ступеня важкості, пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищі навчальні заклади освіти та інша цивільна інфраструктура, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що зранку, 6 липня, російські війська знову обстріляли місто Очаків Миколаївського району. В результаті влучення боєприпасів та їх уламків загорілась покрівля одноповерхової будівлі.