Російські військові перетворили базу відпочинку у Херсонській області на військову комендатуру.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Мова йдепро населений пункт Чумаківка, де окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку «Іва».

Тепер там росіяни проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України.

Нагадаємо, у населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію «Весна» російські військовослужбовці облаштували військову базу.