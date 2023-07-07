Російські військові перетворили базу відпочинку у Херсонській області на військову комендатуру.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Мова йдепро населений пункт Чумаківка, де окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку «Іва».
Тепер там росіяни проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України.
Нагадаємо, у населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію «Весна» російські військовослужбовці облаштували військову базу.
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Російські військові перетворили базу відпочинку у Херсонській області на військову комендатуру.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Мова йдепро населений пункт Чумаківка, де окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку «Іва».
Тепер там росіяни проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України.
Нагадаємо, у населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію «Весна» російські військовослужбовці облаштували військову базу.