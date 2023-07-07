Внаслідок отруєння сурогатним (не призначеним для вживання в якості напою) алкоголем на Одещині четверо людей загинули, семеро перебувають у лікарні у важкому стані.

Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

Відомо, що 5 липня у селі Старостине один за одним госпіталізували місцевих жителів, яким стало зле після вживання горілки кустарного виробництва з місцевого магазину. Троє людей у лікарні померли. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його проживання.

Попередня причина смерті – токсична дія та отруєння хімічними речовинами. Ще семеро людей наразі залишаються у критичному стані.

Жінку, яка продавала алкоголь, правоохоронці затримали за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до смерті людей.

Нагадаємо, нещодавно у Мелітопольському районі Запорізької області смертельно отруїлися два десятки російських окупантів.