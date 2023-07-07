У Чапаєвську Самарської області відбувся вибух на заводі «‎Промсинтез»‎, який займається виробництвом вибухових речовин.

Про це пише російське інформаційне агентство ТАСС.

За їхніми даними, через вибух на заводі загинуло шестеро людей, ще двоє отримали травми. Повідомляється, що вибух стався під час демонтажу технічного трубопроводу. При цьому пожежі після цього не було.

Відомо, що наразі завод «‎Промсинтез»‎ є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД.

Нагадаємо, представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.