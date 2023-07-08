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Протягом п’ятниці, 7 липня, росіяни сім разів обстріляли територію Очаківської та Куцурубської громад на Миколаївщині.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

О 8:42, 13:35 та 18:32 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вдень, близько 12:00 та 13:00, обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок чого виникли пожежі сухої трави на відкритій території площею 1500 квадратних метрів та хвойної підстилки лісового господарства на площі 5000 квадратних метрів. Займання були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.

Також вчора о 18:24 та 18:32 ворог завдавав ударів по місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

В ОВА повідомили також, що вчора о 09:44 силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено ворожий БпЛА «Орлан-10».

Нагадаємо, на Миколаївщині 6 липня та в ніч на 7-ме на території області зареєстрували 28 пожеж на відкритих територіях та в житловому секторі. В одному з випадків займання сухостою призвело до загоряння поля з пшеницею та житлового будинку. Загальна площа, яку пройшов вогонь, склала понад 50 га, знищено 11 господарчих будівель, гараж, 27 га пшениці на корені, пошкоджено — житловий будинок, 5 господарчих будівель та сінник.