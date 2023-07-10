Українські військові на Бахмутському напрямку продовжують знищувати ворога. Воїни використовуючи «Стугну» підбили ворожі МТЛБ та пікап з окупантами.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, спочатку бійці спалили зі «Стугни-П» ворожий пікап з особовим складом росіян і боєприпасами.Проте згодом, на іншій позиції, воїни побачили ворожий МТЛБ і також перетворили його на брухт.

— Бахмутський напрямок. Вдала робота одного з «протитанкових» розрахунків 30-ї ОМБр, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили ще 440 окупантів, 7 танків та багато іншої військової техніки ворога.