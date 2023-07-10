В Антарктиді, 3 липня на українській станції «Академіка Вернадського» зафіксували найвищу температуру повітря — +8,7 °С.
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
Зазначається, що це найбільша максимальна температура у липні за всі роки спостережень.
— Такий «плюсовий» рекорд, та ще й на 3,1 градуса вище, є дуже тривожним сигналом. Крім того, липень тільки розпочався, і можливо, до кінця місяця на нас очікують нові погодні сюрпризи, — йдеться в повідомленні.
Попереднє найвище значення було +5.6°С аж у липні 1965 року, тобто коли станція ще належала Великій Британії.
Нагадаємо, що на острові Галіндез, де розташована українська станція «Академік Вернадський», вилупилося перше пташеня субантарктичного пінгвіна.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
В Антарктиді, 3 липня на українській станції «Академіка Вернадського» зафіксували найвищу температуру повітря — +8,7 °С.
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
Зазначається, що це найбільша максимальна температура у липні за всі роки спостережень.
— Такий «плюсовий» рекорд, та ще й на 3,1 градуса вище, є дуже тривожним сигналом. Крім того, липень тільки розпочався, і можливо, до кінця місяця на нас очікують нові погодні сюрпризи, — йдеться в повідомленні.
Попереднє найвище значення було +5.6°С аж у липні 1965 року, тобто коли станція ще належала Великій Британії.
Нагадаємо, що на острові Галіндез, де розташована українська станція «Академік Вернадський», вилупилося перше пташеня субантарктичного пінгвіна.