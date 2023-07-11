Українські воїни влучними ударами знищили танк Т-80 росіян, який намагався вести вогонь по позиціях ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначається, що танк з екіпажем було знищено після вдалої роботи аеророзвідки та артилерії.
— Фаєр-шоу від 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України та 63-ї окремої механізованої бригади, — зазначили в пресслужбі.
Раніше повідомлялось, українські захисники підбили ворожі МТЛБ та пікап з окупантами.
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Українські воїни влучними ударами знищили танк Т-80 росіян, який намагався вести вогонь по позиціях ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначається, що танк з екіпажем було знищено після вдалої роботи аеророзвідки та артилерії.
— Фаєр-шоу від 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України та 63-ї окремої механізованої бригади, — зазначили в пресслужбі.
Раніше повідомлялось, українські захисники підбили ворожі МТЛБ та пікап з окупантами.