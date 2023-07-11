Українські воїни влучними ударами знищили танк Т-80 росіян, який намагався вести вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що танк з екіпажем було знищено після вдалої роботи аеророзвідки та артилерії.

— Фаєр-шоу від 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України та 63-ї окремої механізованої бригади, — зазначили в пресслужбі.

Раніше повідомлялось, українські захисники підбили ворожі МТЛБ та пікап з окупантами.