У ніч проти 11 липня Росія дронами-камікадзе намагалася атакувати зерновий термінал одного з Одеських портів.

Як повідомляє оперативне командування «‎Південь»‎, російські військові з акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу «‎Shahed-136»‎. Два дрони влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту.

— Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що вночі, 11 липня, сили ППО «приземлили» 26 із 28 повітряних цілей.

Окрім того, за минулу добу, 10 липня, сили ППО знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БПЛА типу «Ланцет» та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, що на Миколаївщині, 10 липня, через російські обстріли горіла суха трава та чагарники в Куцурубській територіальній громаді громадах.