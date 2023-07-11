На півночі Житомирщині чоловік знехтував попереджувальними знаками та заїхав на автомобілі на заміновану територію, де підірвався й загинув.
Про це повідомляє ГУНП у Житомирській області.
«Наразі відомо, що родина поїхала до лісового масиву поблизу с. Рудні-Хочинської Олевської громади збирати чорниці. Перед знаком «В’їзд заборонено» та «Стоп міни!» чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі», — йдеться у повідомленні.
На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автомобіль натрапив на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій загинув на місці.
Зазначається, що поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.
У поліції нагадали, що на Житомирщині дозволено відвідувати ліси, окрім територій, які знаходяться за 20 км від кордону з Білоруссю та тих, що були окуповані. Заборонено відвідування заповідників області, а також закриті водойми, що знаходяться поруч із об’єктами критичної інфраструктури.
Нагадаємо, 10 червня в селі Благодатне, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.
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На півночі Житомирщині чоловік знехтував попереджувальними знаками та заїхав на автомобілі на заміновану територію, де підірвався й загинув.
Про це повідомляє ГУНП у Житомирській області.
«Наразі відомо, що родина поїхала до лісового масиву поблизу с. Рудні-Хочинської Олевської громади збирати чорниці. Перед знаком «В’їзд заборонено» та «Стоп міни!» чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі», — йдеться у повідомленні.
На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автомобіль натрапив на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій загинув на місці.
Зазначається, що поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.
У поліції нагадали, що на Житомирщині дозволено відвідувати ліси, окрім територій, які знаходяться за 20 км від кордону з Білоруссю та тих, що були окуповані. Заборонено відвідування заповідників області, а також закриті водойми, що знаходяться поруч із об’єктами критичної інфраструктури.
Нагадаємо, 10 червня в селі Благодатне, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.