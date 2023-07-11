Щонайменше п’ятеро людей загинули після того, як гелікоптер з іноземними туристами розбився біля гори Еверест у Непалі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Ще одна людина, яка перебувала на борту гвинтокрила, все ще вважається зниклою безвісти.

Зазначається, що гелікоптер розбився в районі Ламаджура.

Повітряне судно поверталося до столиці Непалу Катманду у вівторок вранці після екскурсії з п’ятьма туристами на найвищу вершину світу.

Вважається, що туристи були громадянами Мексики, а пілот був непальцем.

Представник столичного аеропорту Сагар Кадел сказав, що погодні умови спричинили зміни в запланованому маршруті польоту гелікоптера.

Під час періоду сильних дощів рейси зазвичай затримуються, а маршрути змінюються. Туристичний і альпіністський сезон закінчився в травні з початком сезону дощів, і туристичні рейси в гори цієї пори року менш поширені, оскільки видимість погана, а погодні умови стають непередбачуваними.

Нагадаємо, у січні у Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак. На його борту було 72 людей, всі вони загинули.