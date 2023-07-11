Удень 11 липня російська окупаційна армія вдарила «‎Градами»‎ по Софіївці на Херсонщині.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, постраждали мирні люди.

— За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення, — додав він.

Повідомляється, що зараз на місці трагедії працюють служби порятунку.

Нагадаємо, 11 липня російська армія завдала авіаудару по Оріхову, що на Запоріжжі, коли там тривала рятувальна операція в атакованому пункті видачі гуманітарної допомоги.

Відомо, що 9 липня, армія країни-окупанта прямим влучанням знищила оріхівську школу – в епіцентрі вибуху опинилися місцеві жителі, які отримували там гуманітарну допомогу. Внаслідок терористичного удару загинуло 7 мирних громадян, ще 13 отримали поранення.

Також на Миколаївщині, 10 липня, через російські обстріли горіла суха трава та чагарники в Куцурубській територіальній громаді громадах.

За дому до цього, Миколаїв зазнав атаки балістичною ракетою. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою «Іскандер-М».