В Ісландії почав вивергатися вулкан Фаградальсфьядль, розташований за 40 км від столиці Рейк'явіка.

Про це повідомляє Iceland Monitor.

Стало відомо, що вулкан почав вивергатися ввечері 10 липня.

— На цей момент це дуже невелике виверження. Тому, прямої небезпеки для людей у регіоні немає, — сказав Метью Робертс з відділу обслуговування та досліджень IMO.

Зазначається, що вулкан Фаградальсфьядль вивергається втретє поспіль за останні три роки. Раніше це відбувалося вже в серпні 2022 року та у вересні 2021 року.

Нагадаємо, на італійському острові Стромболі, що розташований північніше Сицилії, прокинувся вулкан, у море вивергається лава й попіл.