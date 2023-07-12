Влада Білорусі ввела обмеження для громадян щодо відвідування лісів, зокрема тих, що знаходяться на кордоні з Україною та Польщею.
Про це повідомляє державне інформагентство «Белта».
Зазначається, що обмеження поширюється на 7 областей Білорусі.
З Україною межують Брестська та Гомельська області Білорусі, з Польщею – Брестська та Гродненська.
Влада зазначила, що розробила інтерактивну карту заборон і обмежень на відвідування лісів, на якій можна відстежити, в яких регіонах тимчасово заборонено відвідувати ліси.
— Станом на вечір 11 липня відвідування лісових масивів обмежене на території всієї Брестської та Гродненської областей. У Вітебській області обмеження торкнулися 18 районів, Мінської - 21, Гомельської - 14, Могилівської - 4, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусі планує обмін досвідом із найманцями російської приватної військової компанії «Вагнер» на білоруських полігонах.
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Влада Білорусі ввела обмеження для громадян щодо відвідування лісів, зокрема тих, що знаходяться на кордоні з Україною та Польщею.
Про це повідомляє державне інформагентство «Белта».
Зазначається, що обмеження поширюється на 7 областей Білорусі.
З Україною межують Брестська та Гомельська області Білорусі, з Польщею – Брестська та Гродненська.
Влада зазначила, що розробила інтерактивну карту заборон і обмежень на відвідування лісів, на якій можна відстежити, в яких регіонах тимчасово заборонено відвідувати ліси.
— Станом на вечір 11 липня відвідування лісових масивів обмежене на території всієї Брестської та Гродненської областей. У Вітебській області обмеження торкнулися 18 районів, Мінської - 21, Гомельської - 14, Могилівської - 4, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусі планує обмін досвідом із найманцями російської приватної військової компанії «Вагнер» на білоруських полігонах.