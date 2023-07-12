Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України на таврійському напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань. Українські воїни ліквідували 7 складів боєприпасів та майже дві роти ворога.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його словами, протягом минулої доби окупанти 27 разів атакували позиції українських військ, здійснивши 668 обстрілів.

— На таврійському напрямку тривають бої. Втрати ворога вбитими й пораненими склали майже дві роти, — йдеться в повідомленні.

Олександр Тарнавський додав, що українські військові знищили 14 одиниць російської військової техніки, зокрема шість бойових броньованих машин, гаубицю «Мста-С», гаубицю «Мста-Б», гармату «Гіацинт-Б» та автомобільну техніку.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти атакували Україну іранськими дронами Shahed-136/131. Сили ППО «приземлили» 26 із 28 повітряних цілей.