Мешканця Первомайського району засудили на 7 років ув'язнення за вбивство знайомого.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, трагедія сталася 20 грудня 2022 року. Тоді п'яний зловмисник вдарив товариша ножем в область голови та тулубу.

— Під час спільного розпиття алкогольних напоїв, між зловмисником та 33-річним чоловіком виникла сварка, в ході якої засуджений більше ніж 11 разів вдарив його ножем в область голови та тулубу. Від отриманих травм потерпілий помер, — йдеться в повідомленні.

У судді вдалося довести провину обвинувачуваного.Однак вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, нещодавно в Арбузинці Миколаївської області 24-річний чоловік застрелив трьох осіб, а після – вчинив самогубство. Молодик через ревнощі вбив свою колишню та її родину.