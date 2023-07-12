За минулу добу, 11 липня, на Херсонщині від ворожих обстрілів загинула одна людина. Ще п'ятеро цивільних, серед яких одна дитина, дістали поранення.

Про це пише очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, гідротехнічну споруду в Бериславському районі та будівлю гуманітарного штабу в Херсоні.

— За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів», РПГ, ПТРК та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд, —т йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 липня російська армія також завдала авіаудару по Оріхову, що на Запоріжжі, коли там тривала рятувальна операція в атакованому пункті видачі гуманітарної допомоги.

Відомо, що 9 липня, армія країни-окупанта прямим влучанням знищила оріхівську школу – в епіцентрі вибуху опинилися місцеві жителі, які отримували там гуманітарну допомогу. Внаслідок терористичного удару загинуло 7 мирних громадян, ще 13 отримали поранення.

Також на Миколаївщині, 10 липня, через російські обстріли горіла суха трава та чагарники в Куцурубській територіальній громаді громадах.

За дому до цього, Миколаїв зазнав атаки балістичною ракетою. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою «Іскандер-М».