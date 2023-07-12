На заході Мексики бандити з вибухівкою напали на силовиків. Загинули троє співробітників служби безпеки, ще десятеро були поранені.

Про це повідомляє Reuters.

Губернатор штату Халіско Енріке Альфаро зазначив, що напад на поліцію штату і співробітників Генеральної прокуратури скоїли, ймовірно, члени банди.

За його словами, це «безпрецедентний акт, який засвідчує, на що здатні ці організовані злочинні угруповання».

Зазначається, що наприкінці минулого місяця в сусідньому штаті Гуанахуато було поранені щонайменше четверо військовослужбовців Національної гвардії.

Нагадаємо, що в 2021 році озброєні бойовики вбили щонайменше 13 мексиканських поліцейських у засідці у центральному штаті Мехіко. Напад став одним із найжахливіших масових вбивств співробітників сил безпеки, які вразили країну за останні роки.