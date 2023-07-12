З початку 2023 року на водних об’єктах Миколаївської області сталося 14 нещасних випадків, 12 з них з летальним кінцем.

Про це на брифінгу 12 липня розповіли представники ГУ ДСНС в Миколаївській області, передає кореспондент «НикВести».

За їхніми словами, двоє з 12 загиблих з початку року — діти. Як повідомили в ДСНС, усі нещасні випадки сталися в місцях, заборонених для купання.

— Основними причинами загибелі людей є порушення правил поводження на водних об’єктах, недогляд за дітьми, купання у стані алкогольного сп’яніння, ну а також, нещасні випадки під час риболовлі, — розповів головний інспектор сектору техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Миколаївській області Олександр Погребнюк.

Він також додав, що сьогодні в Миколаївській області придатними для відпочинку і купання є усього чотири об’єкти — це міський пляж у Новій Одесі, Южноукраїнську, Первомайську й табір відпочинку «Пелагеївський».

Нагадаємо, в Миколаєві та області продовжили дію заборони на купання та вилов риби у водоймах через наслідки підриву Каховської гідроелектростанції військами РФ.

Як відомо, на Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул, а також в Дніпро-Бузькому лимані напередодні знайшли холероподібний вібріон та зафіксували значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.

З момент підриву дамби Каховської ГЕС спеціалісти відібрали вже 115 проб води у Миколаївській області, 57% з яких – містять холероподібний вібріон. Це означає, що самої інфекції у воді ще немає, але вже створені для цього умови.

12 червня повідомлялось, що на Миколаївщині через перевищення концентрації кишкової палички заборонено купатись в річках Інгулець та Південний Буг.

Крім того, головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко закликав жителів Миколаєва не купатися в річках та дотримуватися правил особистої гігієни, щоб унеможливити захворювання на інфекційні хвороби, які потенційно можуть виникнути як результат підриву Каховської ГЕС. Дотримання заборони на купання у водоймах має контролювати Національна поліція України.