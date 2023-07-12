У Балаклії Харківськох області у середу, 12 липня, на міні підірвався трактор. Унаслідок цього постраждав водій.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«12 липня у місті Балаклія 55-річний тракторист підірвався на ворожому вибуховому предметі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі чоловіка госпіталізовано до лікарні.

Правоохоронцями розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, на півночі Житомирщині чоловік знехтував попереджувальними знаками та заїхав на автомобілі на заміновану територію, де підірвався й загинув.

Також 10 червня в селі Благодатне, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.