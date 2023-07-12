Контррозвідники Служби безпеки затримали агента ФСБ РФ, який «зливав» агресору локації українських захисників під час боїв за Сєвєродонецьк у 2022 році.

Зловмисник передавав російським окупантам інформацію про укріпрайони, вогневі позиції та блокпости оборонців міста, повідомляє пресслужба СБУ.

Також він намагався виявити і передати росіянам точні координати бойових позицій артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню «Град».

Отримані відомості ворожий агент надсилав до ФСБ через один з месенджерів у вигляді позначок на електронних картах.

Розвідінформація потрібна була ворогу для здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах, а також для підготовки бойових операцій щодо захоплення Сєвєродонецька.

Під час активних бойових дій на території міста чоловік вирішив бути подалі від лінії фронту і переїхав до Дніпра.

Там він сподівався «відсидітись» і згодом повернутися на Луганщину, де йому обіцяли «працевлаштування» до «міністерства держбезпеки ЛНР», яке знаходиться під контролем російських спецслужб.

Щоб отримати «гарантії безпеки» на тимчасово окупованій частині України, зловмисник безуспішно намагався вийти на свого російського «куратора».

Після невдалих спроб нового контакту з ФСБ їхній агент виїхав до Закарпаття. Там він сподівався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя за свої злочини проти України.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували його злочинні дії та переміщення і затримали на території регіону.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Луганська, колишній студент одного із вищих навчальних закладів МВС України. До початку повномасштабного вторгнення Росії він переїхав до Сєвєродонецька, де був дистанційно завербований ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада).

Раніше стало відомо, що колишній начальник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч під час навчань на Кінбурнській косі у 2021 році збирав на користь РФ інформацію стосовно цієї території.