У Заводському районі Миколаєва постраждав чоловік, який намагався загасити пожежу в одному з дачних будинків.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Як зазначили рятувальники, пожежа виникла через порушення правил при експлуатації газових приладів.

Вогнеборці ліквідували займання на площі 60 квадратних метрів.

Також під час гасіння пожежники винесли з будівлі, два газові балони.

Як повідомляється, 66-річний чоловік намагався загасити вогонь та отримав опіки рук, спини та голови.

Швидка допомога доставила його до лікарні.

Нагадаємо, у Миколаєві сталася пожежа у багатоповерхівці в якій загинула 51-річна жінка.