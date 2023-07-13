У Заводському районі Миколаєва постраждав чоловік, який намагався загасити пожежу в одному з дачних будинків.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Як зазначили рятувальники, пожежа виникла через порушення правил при експлуатації газових приладів.
Вогнеборці ліквідували займання на площі 60 квадратних метрів.
Також під час гасіння пожежники винесли з будівлі, два газові балони.
Як повідомляється, 66-річний чоловік намагався загасити вогонь та отримав опіки рук, спини та голови.
Швидка допомога доставила його до лікарні.
Нагадаємо, у Миколаєві сталася пожежа у багатоповерхівці в якій загинула 51-річна жінка.
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У Заводському районі Миколаєва постраждав чоловік, який намагався загасити пожежу в одному з дачних будинків.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Як зазначили рятувальники, пожежа виникла через порушення правил при експлуатації газових приладів.
Вогнеборці ліквідували займання на площі 60 квадратних метрів.
Також під час гасіння пожежники винесли з будівлі, два газові балони.
Як повідомляється, 66-річний чоловік намагався загасити вогонь та отримав опіки рук, спини та голови.
Швидка допомога доставила його до лікарні.
Нагадаємо, у Миколаєві сталася пожежа у багатоповерхівці в якій загинула 51-річна жінка.