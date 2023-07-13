В «Укрзалізниці» пообіцяли піклуватися про 8-річну дитину до її повноліття загиблих в Оріхові залізничників, які потрапили під ворожий обстріл 9 липня під час волонтерської допомоги у свій вихідний.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Як зазначається, відповідно до розробленого для таких трагічних випадків порядку дитина до свого повноліття отримуватиме від компанії щорічну грошову допомогу та можливість оздоровлення. Крім того, планують виплати в рамках програми «Залізна родина».

— Хочу висловити співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, ми не можемо повернути батьків дитині, але наш обовʼязок — допомогти й підтримати кожну дитину, родину залізничників, які загинули внаслідок війни, — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниці» Євген Лященко.

У компанії перевізника розповіли, що подружжя багато часу присвятило волонтерству у пункті незламності міста Оріхів, допомагало людям виживати. Трагедія сталася в оріхівській школі, коли вони виконували свої волонтерські обов’язки.

Нагадаємо, у Миколаєві пройшла церемонія прощання з волонтером, який загинув під час гуманітарної місії в Херсонській області.