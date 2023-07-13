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У районі заводу «Азовсталь» в Маріуполі прогриміли вибухи. Радник міського голови Петро Андрющенко, посилаючись на підтвердження місцевого руху опору, стверджує про удар по лігву «кадирівців».

За попередньою інформацією, поранених бійців «Ахмату» вивозили у бік окупованого Донецька, що, на думку Андрющенка, може свідчити про їхній важкий стан.

— Судячи по інфошуму в російському медіасередовищи, ураження може бути співставним з «Юр’ївською бавовною», яку росіяни теж масовано маскували під «роботу ППО», — прокоментував він.

Нагадаємо, що представники європейської розвідки вважають, що Росія готується відправити в Україну більше чеченських бойовиків і засуджених, аби заповнити дірки, залишені найманцями ПВК «Вагнер», які вийшли з поля бою.