Увечері, 12 липня, біля села Трикрати Вознесенського району, що на Миколаївщині мікроавтобус ГАЗель зіткнувся з вантажівкою ЗІЛ, внаслідок чого постраждали пасажири.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Миколаївські області.

На місце прибули рятувальники, які встановили, що пасажирів мікроавтобуса затисло пошкодженою автівкою.

Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання визволили постраждалих та передали їх лікарям.

Медики госпіталізували чоловіків до вознесенської лікарні.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Чернігівській області водій автомобіля намагався проїхати через залізничний переїзд та зіткнувся з поїздом, внаслідок чого загинуло троє людей.