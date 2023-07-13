Увечері, 12 липня, біля села Трикрати Вознесенського району, що на Миколаївщині мікроавтобус ГАЗель зіткнувся з вантажівкою ЗІЛ, внаслідок чого постраждали пасажири.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Миколаївські області.
На місце прибули рятувальники, які встановили, що пасажирів мікроавтобуса затисло пошкодженою автівкою.
Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання визволили постраждалих та передали їх лікарям.
Медики госпіталізували чоловіків до вознесенської лікарні.
Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, у Чернігівській області водій автомобіля намагався проїхати через залізничний переїзд та зіткнувся з поїздом, внаслідок чого загинуло троє людей.
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Увечері, 12 липня, біля села Трикрати Вознесенського району, що на Миколаївщині мікроавтобус ГАЗель зіткнувся з вантажівкою ЗІЛ, внаслідок чого постраждали пасажири.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Миколаївські області.
На місце прибули рятувальники, які встановили, що пасажирів мікроавтобуса затисло пошкодженою автівкою.
Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання визволили постраждалих та передали їх лікарям.
Медики госпіталізували чоловіків до вознесенської лікарні.
Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, у Чернігівській області водій автомобіля намагався проїхати через залізничний переїзд та зіткнувся з поїздом, внаслідок чого загинуло троє людей.