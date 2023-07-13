Російська артилерія вранці, 13 липня, щонайменше 10 разів вдарила по селу Золота Балка на Херсонщині.

Як повідомляють в Херсонській ОВА, через обстріли пошкоджено господарські споруди та адміністративну будівлю.

За даними адміністрації, загиблих чи потерпілих внаслідок ударів не зафіксовано.

Нагадаємо, 11 липня, на Херсонщині від ворожих обстрілів загинула одна людина. Ще п'ятеро цивільних, серед яких одна дитина, дістали поранення. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, гідротехнічну споруду в Бериславському районі та будівлю гуманітарного штабу в Херсоні.

У той же день російська армія також завдала авіаудару по Оріхову, що на Запоріжжі, коли там тривала рятувальна операція в атакованому пункті видачі гуманітарної допомоги.

Відомо, що 9 липня, армія країни-окупанта прямим влучанням знищила оріхівську школу – в епіцентрі вибуху опинилися місцеві жителі, які отримували там гуманітарну допомогу. Внаслідок терористичного удару загинуло 7 мирних громадян, ще 13 отримали поранення.