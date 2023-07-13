Російські окупанти почали застосовувати в Донецькій області самохідні вибухові пристрої, начиняючи бронетранспортери тоннами вибухівки. Проте ефективність таких пристроїв є сумнівною.

Про це повідомила розвідка Великої Британії.

Такі саморобні вибухові пристрої, встановлені у транспортному засобі, називаються . Найімовірніше, екіпаж вибігає з машини після того, як установив курс.

Як повідомляють у розвідці, Випадки застосування росіянами VBIED помітили здебільшого на околицях Мар'їнки. Почалося це через кілька днів після того, як тамтешні російські підрозділи посилили чеченцями. Саме вони, ймовірно, ініціюють таку тактику.

Відомо, що більшість російських автомобілів-бомб вибухнули, так і не досягнувши своєї цілі. У цьому українцям допомогла комбінація протитанкових мін та прямого вогню, що ставить під сумнів життєздатність цієї чеченської тактики.

Однак ці VBIED викликають великі вибухи, які можуть мати психологічний вплив на українських солдатів, вважає британська розвідка.

Нагадаємо, у четвер, 13 липня, в районі заводу «Азовсталь» в Маріуполі прогриміли вибухи. Радник міського голови Петро Андрющенко, посилаючись на підтвердження місцевого руху опору, стверджує про удар по лігву «кадирівців».