Протягом липня окупанти вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ.
Про це йдеться в матеріалі Центру національного спротиву.
Зазначається, що дітей доправили до «казачого кадетського корпусу» у республіці Калмикія.
— До кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей, — додали у ЦНС.
Там пояснюють, що таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з тимчасово окупованих територій, але й зомбують їх агресивною пропагандою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загалом Росія могла вивезти з України 200-300 тисяч дітей.
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Протягом липня окупанти вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ.
Про це йдеться в матеріалі Центру національного спротиву.
Зазначається, що дітей доправили до «казачого кадетського корпусу» у республіці Калмикія.
— До кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей, — додали у ЦНС.
Там пояснюють, що таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з тимчасово окупованих територій, але й зомбують їх агресивною пропагандою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загалом Росія могла вивезти з України 200-300 тисяч дітей.