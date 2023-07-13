Протягом липня окупанти вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ.

Про це йдеться в матеріалі Центру національного спротиву.

Зазначається, що дітей доправили до «казачого кадетського корпусу» у республіці Калмикія.

— До кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей, — додали у ЦНС.

Там пояснюють, що таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з тимчасово окупованих територій, але й зомбують їх агресивною пропагандою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загалом Росія могла вивезти з України 200-300 тисяч дітей.