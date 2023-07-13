У вівторок, 11 липня, слідчі викрили місцевого жителя Первомайська, який отримував замовлений психотроп біля однієї зі служб доставки.

Про це повідомляє Первомайський районний відділ поліції ГУНП у Миколаївській області.

За словами правоохоронців, під час особистого огляду вони виявили та вилучили у 32-річного зловмисника близько 250 грамів порошкоподібної речовини. За результатами проведеного експрес-тесту, вилучене є амфетаміном.

Як зазначають правоохоронці, вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить 125 тисяч гривень.

Наразі фігуранту повідомили про підозру та триває досудове розслідування. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві затримали офіцера поліції, який продавав наркотичні та психотропні речовини, такі як канабіс та амфетамін.