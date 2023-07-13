Сьогодні, 13 липня, українські прикордонники у Сумській області збили ворожий дрон.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що інцидент трапилось в районі Білопілля.
— Прикордонниками Сумської області збили ще один ворожий безпілотник, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, війська РФ 11 липня тричі завдали ударів по території Миколаївської області.
Разом з тим, сили протиповітряної оборони збили всі російські ударні безпілотники, зафіксовані вночі 12 липня у повітряному просторі навколо Києва.
У той час, підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України на таврійському напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань. Українські воїни ліквідували 7 складів боєприпасів та майже дві роти ворога.
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Сьогодні, 13 липня, українські прикордонники у Сумській області збили ворожий дрон.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що інцидент трапилось в районі Білопілля.
— Прикордонниками Сумської області збили ще один ворожий безпілотник, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, війська РФ 11 липня тричі завдали ударів по території Миколаївської області.
Разом з тим, сили протиповітряної оборони збили всі російські ударні безпілотники, зафіксовані вночі 12 липня у повітряному просторі навколо Києва.
У той час, підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України на таврійському напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань. Українські воїни ліквідували 7 складів боєприпасів та майже дві роти ворога.