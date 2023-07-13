Воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського продовжують завдавати постійних ударів по окупантах. Для цього вони, використовують реактивну систему залпового вогню «Град».
Про це повідомляє головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
— Артилеристи невтомно працюють на перемогу: заради рідних та близьких, заради мирного майбутнього наших дітей, — наголосив Залужний.
Раніше повідомлялося, що миколаївські морські піхотинці знищили ворожий зенітний ракетний комплекс Бук-М2.
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Воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського продовжують завдавати постійних ударів по окупантах. Для цього вони, використовують реактивну систему залпового вогню «Град».
Про це повідомляє головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
— Артилеристи невтомно працюють на перемогу: заради рідних та близьких, заради мирного майбутнього наших дітей, — наголосив Залужний.
Раніше повідомлялося, що миколаївські морські піхотинці знищили ворожий зенітний ракетний комплекс Бук-М2.