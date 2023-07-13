На водопровідній мережі Миколаєва знову сталася аварія, припинено подачу води в Інгульському районі.
Про це повідомив «Миколаївводоканал».
Як зазначається, води не буде в будинках по вулиці Новобузька 87, 89, 91-а, 93 та вулиці Електронна 61.
Ремонтні роботи планують завершити до 20 години завтрашнього дня.
Як повідомляє водоканал, причиною стала аварія на водопровідній мережі.
Нагадаємо, «Миколаївводоканал» досі не отримав на баланс дюкер у Варварівці, хоча його планували запустити в травні.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
На водопровідній мережі Миколаєва знову сталася аварія, припинено подачу води в Інгульському районі.
Про це повідомив «Миколаївводоканал».
Як зазначається, води не буде в будинках по вулиці Новобузька 87, 89, 91-а, 93 та вулиці Електронна 61.
Ремонтні роботи планують завершити до 20 години завтрашнього дня.
Як повідомляє водоканал, причиною стала аварія на водопровідній мережі.
Нагадаємо, «Миколаївводоканал» досі не отримав на баланс дюкер у Варварівці, хоча його планували запустити в травні.