Американські дослідники за допомогою супутникових знімків виявили, що океани Землі стають зеленішими. Це, ймовірно, пов'язано зі змінами клімату у світі.
Про це повідомляє Science Alert.
Зазначається, що позеленіння океану було особливо помітним навколо екватора.
— Крихітні мікроби, включно з рослинними водоростями, використовують зелений хлорофіл для фотосинтезу. Тож чим більша їхня чисельність, тим зеленішим стає їхнє середовище існування, — йдеться в публікації.
Учені припускають, що сплеск концентрації фітопланктону матиме численні побічні ефекти для океанських екосистем.
— Ми вже спостерігаємо серйозні короткострокові наслідки збільшення фітопланктону, спричиненого спекою. Їхній раптовий бум популяції позбавляє навколишнього середовища кисню, створюючи гіпоксичні мертві зони, з яких не всі тварини можуть втекти. Але є й довгострокові наслідки, які нам ще належить зрозуміти, — кажуть науковці.
Крім того, для виявлення змін в екосистемах океану знадобляться три десятиліття спостережень.
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Американські дослідники за допомогою супутникових знімків виявили, що океани Землі стають зеленішими. Це, ймовірно, пов'язано зі змінами клімату у світі.
Про це повідомляє Science Alert.
Зазначається, що позеленіння океану було особливо помітним навколо екватора.
— Крихітні мікроби, включно з рослинними водоростями, використовують зелений хлорофіл для фотосинтезу. Тож чим більша їхня чисельність, тим зеленішим стає їхнє середовище існування, — йдеться в публікації.
Учені припускають, що сплеск концентрації фітопланктону матиме численні побічні ефекти для океанських екосистем.
— Ми вже спостерігаємо серйозні короткострокові наслідки збільшення фітопланктону, спричиненого спекою. Їхній раптовий бум популяції позбавляє навколишнього середовища кисню, створюючи гіпоксичні мертві зони, з яких не всі тварини можуть втекти. Але є й довгострокові наслідки, які нам ще належить зрозуміти, — кажуть науковці.
Крім того, для виявлення змін в екосистемах океану знадобляться три десятиліття спостережень.