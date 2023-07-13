Американські дослідники за допомогою супутникових знімків виявили, що океани Землі стають зеленішими. Це, ймовірно, пов'язано зі змінами клімату у світі.

Про це повідомляє Science Alert.

Зазначається, що позеленіння океану було особливо помітним навколо екватора.

— Крихітні мікроби, включно з рослинними водоростями, використовують зелений хлорофіл для фотосинтезу. Тож чим більша їхня чисельність, тим зеленішим стає їхнє середовище існування, — йдеться в публікації.

Учені припускають, що сплеск концентрації фітопланктону матиме численні побічні ефекти для океанських екосистем.

— Ми вже спостерігаємо серйозні короткострокові наслідки збільшення фітопланктону, спричиненого спекою. Їхній раптовий бум популяції позбавляє навколишнього середовища кисню, створюючи гіпоксичні мертві зони, з яких не всі тварини можуть втекти. Але є й довгострокові наслідки, які нам ще належить зрозуміти, — кажуть науковці.

Крім того, для виявлення змін в екосистемах океану знадобляться три десятиліття спостережень.