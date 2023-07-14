В Первомайську у Миколаївській області під час ліквідації пожежі 13 липня рятувальники виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Повідомлення про пожежу приватного будинку по провулку Павла Глазового надійшло на спецлінію 101 о 17:16.

На місце виїхало відділення 23 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю з’ясовано, що в помешканні ймовірно знаходиться господар. Рятувальники в складі ланки газодимозахисної служби провели розвідку та в одній з кімнат виявили тіло загиблого чоловіка 1957 р. н.

О 18:00 пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів, її спричинила необережність під час куріння.

До гасіння залучались 2 спецавтомобілі та 8 вогнеборців.

Раніше в селі Зарічне в Миколаївській області внаслідок пожежі на території домоволодіння загинули чоловік та жінка.