13 липня, на 506 добу повномасштабної війни ворог здійснив чергову масовану атаку на Херсонщину, де вбив ще одного цивільного.

За словами голови Херсонської ОВА армія окупанта била по житлових кварталах населених пунктів області, адмінбудівлі у Новоолександрівській сільській громаді, території двох підприємств та гаражному кооперативу в Херсонському районі.

— За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів», авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі, 14 липня, росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками, захисники з ПвК «Схід» збили 6 «шахедів», проте є влучання у Кривому Розі. Там пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка.