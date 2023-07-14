Внаслідок підриву Каховської ГЕС фактично знищено всю рибу у водосховищі.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, після знищення водосховища риба, яка була винесена з потоком води у пониззя Дніпра в межах Херсонської та Миколаївської областей, опинилась на заплавних ділянках суходолу.

Він зазначив, що коли вода витекла, то площа суходолу склала 150 тисяч гектарів.

Коли вода сходила, то забрала з собою рибу і знищила всі 85 рибних господарств, які традиційно здійснювали вилов водних біоресурсів і які були розташовані нижче по течії.

Повідомляється, що загальна сума збитків від прямої втрати та від втрати потомства внаслідок погіршення умов існування через скид води з Каховського водосховища складає 9,8 мільярда гривень.

Міністр додав, що відбудова дамби займе мінімум сім років. Кілька років на фактичну відбудову ГЕС, 2–3 роки знадобиться на те, щоб вода наповнила дамбу. Після цього ще потрібен буде час на ремонт і відновлення каналів та систем зрошення.

Загалом втрачено щонайменше 11 388,3 тонни риби.

Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС загинула вся популяція червонокнижного морського судака.