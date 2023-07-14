Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у його відомства є джерела в найближчих кабінетах до російського диктатора Володимира Путіна.

Він сказав про це в інтерв'ю Reuters.

Кирило Буданов розповів, що українська розвідка перехопила внутрішнє опитування МВС РФ, яке свідчило про підтримку росіянами ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Начальник ГУР також нагадав, що точно передбачив повномасштабне вторгнення окупаційних військ РФ до початку великої війни 2022 року.

— Хто виявився правий? Ми. У нас є свої джерела. У найближчих кабінетах, так би мовити. Тому ми зазвичай знаємо, що там відбувається», — резюмував він., – сказав керівник ГУР.

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти розповсюдили фейк про нібито «‎вбивство» начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Раніше Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.