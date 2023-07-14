Вранці 14 липня на виробництві ядерного палива «‎Уральського електрохімічного комбінату »‎ сталася розгерметизації балона зі збідненим гексафторидом урану.

Пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на екстрені служби повідомило, що внаслідок події постраждала одна людина. Згодом стало відомо, що потерпілий загинув, інший персонал цеху було евакуйовано.

У пресслужбі корпорації «Росатом», якій належить завод, стверджують, що інцидент локалізований та не створює ризиків для населення. Проводиться санітарна обробка цеху. «Росатом» також не пише про загибель людини, а називає її «постраждалою».

Там наголошують, що підприємство працює у штатному режимі, а причини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.