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Над Миколаївщиною вночі збили три дрони-камікадзе типу «Shahed 136/131».

Про це повідомили у Миколаївськй ОВА.

За інформацією обласної адміністрації, 14 липня о 10:16, 10:49, 18:15, 19:50, 23:24 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій смузі та території Очакова. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та лінію мережі Інтернет. Також загорілась суха трава. Постраждалих немає.

Також вчора, о 12:47 та 18:15 ворожі артилерійські удари завдавалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 14 липня, сили ППО ліквідували в небі України 16 ударних дронів іранського виробництва «Shahed-136/131», а також розвідувальний БПЛА окупантів.

Крім того, вночі, 14 липня, над Миколаївською областю було збито два ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».