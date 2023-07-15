В США у місті Плакмайн, що у штаті Луїзіана, стався потужний вибух і пожежа на хімічному заводі.

Про це повідомляє Reters.

Зазначається, що екстрені служби працюють на місці події. Керівництво компанії заявило, що через вибух жоден із співробітників не постраждав. Наразі бригади швидкої допомоги реагують на подію

Мешканців прилеглих районів попросили сховатися в укриттях до подальшого повідомлення.

Нагадаємо, що 7 липня в РФ у Чапаєвську Самарської області прогримів вибух на заводі «‎Промсинтез»‎, який займається виробництвом вибухових речовин.