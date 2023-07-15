На Миколаївщині за добу вигоріло 20 гектарів пшениці, трави та чагарників. Рятувальникам довелося гасити десять пожеж.
Про це повідомили у ДСНС України у Миколаївській області.
Загалом до гасіння залучалось 11 одиниць техніки та 40 вогнеборців. У Миколаївському районі зареєстровано дві пожежі, у Баштанському — пять, одна пожежа відбулася у Вознесенському районі та дві у місті Миколаїв.
Додатково працювала місцева пожежна охорона «Первомайське», трактори з плугом та з бочкою сільгосппідприємства «Золота Нива».
Раніше повідомлялося, що у селі Луговому Миколаївської області відбулась масштабна пожежа — палав полігон твердих побутових відходів.
Також повідомлялося, що на Миколаївщині рятувальники дев’ять годин гасили пожежу на сміттєзвалищі біля села Мішково-Погорілове.
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На Миколаївщині за добу вигоріло 20 гектарів пшениці, трави та чагарників. Рятувальникам довелося гасити десять пожеж.
Про це повідомили у ДСНС України у Миколаївській області.
Загалом до гасіння залучалось 11 одиниць техніки та 40 вогнеборців. У Миколаївському районі зареєстровано дві пожежі, у Баштанському — пять, одна пожежа відбулася у Вознесенському районі та дві у місті Миколаїв.
Додатково працювала місцева пожежна охорона «Первомайське», трактори з плугом та з бочкою сільгосппідприємства «Золота Нива».
Раніше повідомлялося, що у селі Луговому Миколаївської області відбулась масштабна пожежа — палав полігон твердих побутових відходів.
Також повідомлялося, що на Миколаївщині рятувальники дев’ять годин гасили пожежу на сміттєзвалищі біля села Мішково-Погорілове.