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Херсонець намагався самостійно розібрати знайдений снаряд. Однак він вибухнув прямо в руках, чоловік загинув.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

— Ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Той здетонував, через що херсонець отримав поранення, несумісні з життям, — написав він.

Також голова ОВА нагадав, що розмінування територій — це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації й попросив жителів області, якщо побачили, вибухівку не ризикувати життям, а звернутися до рятувальників або поліцейських.

Нагадаємо, що з початку 2023 року до кінця травня у Миколаївській області зафіксовано 29 випадків підривів цивільних громадян на вибухонебезпечних предметах.

Також повідомлялося, що 10 червня в селі Благодатне, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.