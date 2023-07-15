Херсонець намагався самостійно розібрати знайдений снаряд. Однак він вибухнув прямо в руках, чоловік загинув.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
— Ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Той здетонував, через що херсонець отримав поранення, несумісні з життям, — написав він.
Також голова ОВА нагадав, що розмінування територій — це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації й попросив жителів області, якщо побачили, вибухівку не ризикувати життям, а звернутися до рятувальників або поліцейських.
Нагадаємо, що з початку 2023 року до кінця травня у Миколаївській області зафіксовано 29 випадків підривів цивільних громадян на вибухонебезпечних предметах.
Також повідомлялося, що 10 червня в селі Благодатне, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.
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Херсонець намагався самостійно розібрати знайдений снаряд. Однак він вибухнув прямо в руках, чоловік загинув.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
— Ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Той здетонував, через що херсонець отримав поранення, несумісні з життям, — написав він.
Також голова ОВА нагадав, що розмінування територій — це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації й попросив жителів області, якщо побачили, вибухівку не ризикувати життям, а звернутися до рятувальників або поліцейських.
Нагадаємо, що з початку 2023 року до кінця травня у Миколаївській області зафіксовано 29 випадків підривів цивільних громадян на вибухонебезпечних предметах.
Також повідомлялося, що 10 червня в селі Благодатне, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.