Лісова пожежа на острові Ла Пальма, що входить до іспанських Канарських островів, змусила залишити власні оселі щонайменше 500 осіб.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Це перша кризова ситуація в цій місцевості після виверження вулкана у 2021 році. Пожежа спалахнула рано-вранці у суботу в Ель-Пінар-де-Пунтагорда, лісистій місцевості, розташованій в північній частині Канарського острова Ла Пальма.
Нагадаємо, що у Німеччині сталась пожежа в гуртожитку для українських біженців. Унаслідок інциденту загинула 9-річна дитина, 10 людей опинились у лікарні.
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Лісова пожежа на острові Ла Пальма, що входить до іспанських Канарських островів, змусила залишити власні оселі щонайменше 500 осіб.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Це перша кризова ситуація в цій місцевості після виверження вулкана у 2021 році. Пожежа спалахнула рано-вранці у суботу в Ель-Пінар-де-Пунтагорда, лісистій місцевості, розташованій в північній частині Канарського острова Ла Пальма.
Нагадаємо, що у Німеччині сталась пожежа в гуртожитку для українських біженців. Унаслідок інциденту загинула 9-річна дитина, 10 людей опинились у лікарні.