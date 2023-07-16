Лісова пожежа на острові Ла Пальма, що входить до іспанських Канарських островів, змусила залишити власні оселі щонайменше 500 осіб.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Це перша кризова ситуація в цій місцевості після виверження вулкана у 2021 році. Пожежа спалахнула рано-вранці у суботу в Ель-Пінар-де-Пунтагорда, лісистій місцевості, розташованій в північній частині Канарського острова Ла Пальма.

Нагадаємо, що у Німеччині сталась пожежа в гуртожитку для українських біженців. Унаслідок інциденту загинула 9-річна дитина, 10 людей опинились у лікарні.