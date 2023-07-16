Партизанський рух «АТЕШ» заявив про ліквідацію шістьох окупантів та пошкодження двох вантажівок ЗС РФ на Херсонщині.

Українські партизани заявили, що 14 липня провели успішну операцію у селі Великі Копані, що на тимчасово окупованій території Херсонської області.

— 14 липня о 12:00 агент руху «АТЕШ» влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані Херсонської області. Стоянка знаходилася навпроти непрацюючої АЗС «Укрнафта»на вулиці Леніна, 34, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок підриву 6 військових ЗС РФ було знищено, а також пошкоджено 2 вантажівки, що їх перевозили.

Нагадаємо, що російські сили безпеки в період з 19 по 22 травня зіткнулися з партизанами щонайменше у трьох місцях Білгородської області Росії, неподалік кордону з Україною.