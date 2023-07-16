За останню добу, з 15 по 16 липня, росіяни завдали 6 артилерійських та мінометних ударів по Очаківській та Куцурубській громадах.

За інформацією очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, обійшлося без постраждалих.

Так, 15 липня ворог два мінометних удари по території Очаківщини та двічі бив по населеному пункту Куцурубської громади.

Сьогодні зранку, 16 липня, о 07:05 та 07:20 ворожі артилерійські удари знову завдавалися по місту Очаків.

— Внаслідок чого пошкоджено вікна багатоквартирного будинку. Детальна інформація уточнюється, — написав Віталій Кім.

Нагадаємо, над Миколаївщиною вночі, 15 липня, збили три дрони-камікадзе типу «Shahed 136/131».

В ніч на п'ятницю, 14 липня, сили ППО ліквідували в небі України 16 ударних дронів іранського виробництва «Shahed-136/131», а також розвідувальний БПЛА окупантів.

Крім того, вночі, 14 липня, над Миколаївською областю було збито два ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».