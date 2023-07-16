З 15 по 16 липня в Миколаївській області спалахнуло понад 20 пожеж. Рятувальники гасили автомобіль, літню кухню, поля пшениці та суху траву.

Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Миколаївській області, 20 разів рятувальникам довелося виїздити на виклики про пожежі в екосистемах.

— Горіли суха трава, сміття та чагарники на відкритих територіях Баштанського, Миколаївського і Вознесенського районів області. Загальна площа, яку пройшов вогонь склала понад 23 гектар, — йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що у трьох випадках горіння сухостою призвело до перекидання полум’я на господарчі та неекспуатовані будівлі. Так, через необережне поводження з вогнем в селі Тернові Поди Шевченківської громади вщент вигоріло 7 таких будівель.

У селищі Костянтинівка Южноукраїнської громади горів автомобіль BMW та гараж у якому він був припаркований. Також вночі в Костянтинівці вогнеборці гасили літню кухню та господарчу споруду.

— Окрім цього, зареєстровано дві пожежі на полях. Горіння пожнивних залишків та пшениці на кореню ліквідовано на загальній площі 12,5 га. Вогневі випадки зареєстровані у Баштанському та Вознесенському районах, пишуть у пресслужбі.

Нагадаємо, з початку 2023 року миколаївським рятувальникам довелося гасити понад тисячу пожеж, в яких загинуло 34 жителі області. За даними рятувальників, збитки внаслідок пожеж за 6 місяців поточного року склали 38 мільйонів гривень. Натомість вогнеборцям вдалося врятувати 28 людей, в тому числі дитину, та матеріальних цінностей на суму понад 71 мільйон гривень.