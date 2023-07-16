Полковник СБУ Роман Костенко вважає, що російська армія планує скерувати свої сили на пошкодження водних ресурсів України.

Свою думку щодо планів окупанта та прогноз війни на Миколаївщині й Херсонщини він озвучив у проекті «Мосейчук + Кім та його команда».

— Вони знищували всю зиму нашу теплову генерацію, енергетику, думаю варто очікувати, що вони зараз будуть намагатися знищувати також нашу гідрогенерацію, — сказав полковник.



