Полковник СБУ Роман Костенко вважає, що російська армія планує скерувати свої сили на пошкодження водних ресурсів України.
Свою думку щодо планів окупанта та прогноз війни на Миколаївщині й Херсонщини він озвучив у проекті «Мосейчук + Кім та його команда».
— Вони знищували всю зиму нашу теплову генерацію, енергетику, думаю варто очікувати, що вони зараз будуть намагатися знищувати також нашу гідрогенерацію, — сказав полковник.
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Полковник СБУ Роман Костенко вважає, що російська армія планує скерувати свої сили на пошкодження водних ресурсів України.
Свою думку щодо планів окупанта та прогноз війни на Миколаївщині й Херсонщини він озвучив у проекті «Мосейчук + Кім та його команда».
— Вони знищували всю зиму нашу теплову генерацію, енергетику, думаю варто очікувати, що вони зараз будуть намагатися знищувати також нашу гідрогенерацію, — сказав полковник.