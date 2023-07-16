У неділю, 16 липня, з порту Одеси вийшло останнє судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, термін якої спливає у понеділок.
Про це повідомляється на сайті ООН.
Турецький балкер TQ Samsun має доставити 23 500 тонн кукурудзи й 15 300 тонн ріпаку до Нідерландів.
Від початку липня з чорноморських портів України вийшло лише вісім суден з 291 000 тонн агропродукції.
Речник Організації Об'єднаних Націй заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш чекає відповіді від Володимира Путіна щодо пропозиції продовжити угоду.
У МЗС РФ 4 липня заявили, що не бачать підстав для продовження реалізації Чорноморської зернової ініціативи. У Кремлі висунули свої умови щодо цього договору з Туреччиною. Так, першим пунктом вимог було підключення до SWIFT «Россельхозбанком».
Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість погодитися на створення підсанкційним «Россельхозбанком» дочірньої компанії, яка буде підключена до SWIFT.
Раніше повідомлялося, що Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.
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У неділю, 16 липня, з порту Одеси вийшло останнє судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, термін якої спливає у понеділок.
Про це повідомляється на сайті ООН.
Турецький балкер TQ Samsun має доставити 23 500 тонн кукурудзи й 15 300 тонн ріпаку до Нідерландів.
Від початку липня з чорноморських портів України вийшло лише вісім суден з 291 000 тонн агропродукції.
Речник Організації Об'єднаних Націй заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш чекає відповіді від Володимира Путіна щодо пропозиції продовжити угоду.
У МЗС РФ 4 липня заявили, що не бачать підстав для продовження реалізації Чорноморської зернової ініціативи. У Кремлі висунули свої умови щодо цього договору з Туреччиною. Так, першим пунктом вимог було підключення до SWIFT «Россельхозбанком».
Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість погодитися на створення підсанкційним «Россельхозбанком» дочірньої компанії, яка буде підключена до SWIFT.
Раніше повідомлялося, що Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.