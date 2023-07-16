У неділю, 16 липня, з порту Одеси вийшло останнє судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, термін якої спливає у понеділок.

Про це повідомляється на сайті ООН.

Турецький балкер TQ Samsun має доставити 23 500 тонн кукурудзи й 15 300 тонн ріпаку до Нідерландів.

Від початку липня з чорноморських портів України вийшло лише вісім суден з 291 000 тонн агропродукції.

Речник Організації Об'єднаних Націй заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш чекає відповіді від Володимира Путіна щодо пропозиції продовжити угоду.

У МЗС РФ 4 липня заявили, що не бачать підстав для продовження реалізації Чорноморської зернової ініціативи. У Кремлі висунули свої умови щодо цього договору з Туреччиною. Так, першим пунктом вимог було підключення до SWIFT «‎Россельхозбанком».

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість погодитися на створення підсанкційним «‎Россельхозбанком»‎ дочірньої компанії, яка буде підключена до SWIFT.

Раніше повідомлялося, що Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.